Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

Thomas Foket ne fait plus partie des plans de l'équipe première d'Anderlecht. Il va malgré tout rester actif sous les couleurs du club bruxellois en apportant son expérience aux RSCA Futures en Challenger Pro League.

Une résiliation de contrat n'a toutefois jamais été envisagée. Le défenseur ne souhaite pas non plus mettre lui-même un terme à son contrat. Tant que Thomas Foket restera un joueur d'Anderlecht, le club entend donc continuer à l'utiliser. Sa nouvelle destination sera, pour le moment, la Challenger Pro League.

Qu'est-ce qu'un joueur bénéficiant d'une dérogation ?

Des règles spécifiques concernant l'âge des joueurs s'appliquent chez les Futures. Les équipes réserves étant principalement destinées à permettre aux jeunes talents de poursuivre leur progression vers l'équipe première, elles ne peuvent pas aligner un nombre illimité de joueurs expérimentés. Un joueur bénéficiant d'une dérogation est un joueur plus âgé qui peut malgré tout évoluer avec les espoirs sous certaines conditions.

Dans cette optique, Thomas Foket représente une option particulièrement intéressante pour Anderlecht. Avec les Futures, il pourra non seulement accumuler du temps de jeu, mais également transmettre son expérience à un groupe qui a urgemment besoin de stabilité après un début de championnat difficile.

Thomas Foket a par ailleurs affiché une attitude exemplaire ces derniers mois. Il continue à bien s'entraîner et est resté positif malgré ses perspectives limitées avec l'équipe première. Il est également apprécié au sein du groupe et s'entend très bien avec les jeunes joueurs. Autant d'éléments qui en font un choix logique pour encadrer les Futures.

La situation était par exemple différente avec Majeed Ashimeru qui, d'après nos informations, avait une influence moins positive sur l'ambiance au sein de l'équipe réserve. Le contrat de Majeed Ashimeru a finalement été résilié. Thomas Foket suit une trajectoire complètement différente : il reste un joueur professionnel d'Anderlecht et souhaite simplement aller au bout de son contrat.





Les RSCA Futures ont besoin de qualité

Le timing de son nouveau rôle n'est d'ailleurs pas anodin. Les Futures ont très mal commencé la saison et n'ont pris qu'un seul point lors de leurs quatre premières rencontres. Un bilan de 1 sur 12, alors que l'équipe a parallèlement perdu beaucoup de qualité.

Plusieurs joueurs qui étaient encore des éléments importants des Futures la saison dernière font désormais partie du noyau A. Noah Kalonji, Joshua Nga Kana, Kaïs Barry, Jayden Onia Seke et Noa Ojea ont tous été promus en équipe première. Une situation qui a un impact direct sur les résultats.

Les jeunes talents ont également besoin de temps de jeu

Dans le même temps, un autre problème se pose au sein du noyau A. Avec les nombreuses arrivées enregistrées lors du mercato, il devient de plus en plus difficile pour les jeunes joueurs de trouver une place, même sur le banc.

Kaïs Barry en est un parfait exemple. Le jeune défenseur était même en tribune le week-end dernier face à Genk. Kaïs Barry n'a pratiquement pas accumulé de minutes cette saison, alors que le rythme des matchs est justement essentiel pour ce type de joueurs.

Jayden Onia Seke et Noah Kalonji ont également besoin de davantage de temps de jeu. Jayden Onia Seke et Noah Kalonji continueront à s'entraîner avec l'équipe première, mais l'objectif est qu'ils puissent ponctuellement retrouver les Futures afin de disputer des rencontres.