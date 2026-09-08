"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

Kevin Van Den Kerkhof a dû quitter la pelouse pendant une minute durant Sporting de Charleroi-Union Saint-Gilloise et n'a pas eu le temps de se replacer lors du premier but unioniste. Une règle qui fait débat et sur laquelle le patron de l'arbitrage, Jonathan Lardot, s'est exprimé au micro de DAZN après cette 5ème journée de Pro League.

Lorsqu'un joueur a besoin d'être soigné par l'équipe médicale de son club, il doit désormais quitter le terrain pendant une minute avant de pouvoir rejouer. Une nouvelle règle qui a eu une incidence sur l'ouverture du score de l'Union Saint-Gilloise face à Charleroi.

Kevin Van Den Kerkhof a été touché sur un duel et a ainsi dû recevoir des soins avant de devoir ensuite patienter en dehors du terrain. Alors que le Carolo manquait à la ligne défensive, l'Union s'est avancée sur le côté gauche, celui défendu par Kevin Van Den Kerkhof, et a planté le premier but après une erreur de Koné. Le joueur était en train de remonter sur la pelouse, mais il était déjà trop tard. Il n'a pas eu le temps de retrouver sa position.

Jonathan Lardot à propos de la nouvelle règle

"C’est une nouvelle règle qui peut parfois poser quelques interrogations", a souligné Jonathan Lardot au micro de DAZN. "Si un coéquipier met le ballon dehors, le joueur doit sortir du terrain pendant une minute."



"Si c’est l’adversaire qui sort le ballon, il y a deux scénarios possibles : soit le ballon est dehors et le joueur se relève, et on peut permettre au jeu de reprendre directement avec le joueur sur le terrain. Ici, le joueur de l’Union a mis le ballon dehors et l’arbitre a dû se déplacer et courir pour aller à la rencontre du joueur, qui était toujours au sol, et on a perdu du temps. Dans ce cas de figure, le joueur doit sortir."

Jonathan Lardot a également expliqué pourquoi le joueur doit parfois patienter un peu plus d'une minute avant de pouvoir faire son retour sur la pelouse. : "Il doit ensuite revenir lorsque l’action ne se déroule pas dans la zone où le joueur doit remonter. C’est ce qui fait que, parfois, on dépasse un peu le cadre de la minute. Le joueur ne doit pas gagner un avantage en revenant trop tôt sur le terrain : il doit attendre que l’espace soit libéré."