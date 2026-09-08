Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

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Anderlecht a reçu une offre de prêt avec option d'achat du club bulgare du PFK Ludogorets Razgrad pour Mario Stroeykens. Le milieu de terrain de 22 ans n'est cependant pas intéressé par un départ en Bulgarie, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.

Le dossier risque une nouvelle fois de se retrouver dans l'impasse. Un accord serait pourtant le bienvenu pour Anderlecht puisque Mario Stroeykens entre très peu dans les plans de Vitor Bruno cette saison.

Les Mauves n'étaient initialement pas disposés à se séparer facilement de Mario Stroeykens cet été. Le club avait déjà refusé plusieurs offres pour un transfert définitif et espérait obtenir un montant davantage en adéquation avec la valeur qu'il attribue à son produit de l'académie.

La situation a depuis évolué. Mario Stroeykens a très peu joué avec l'équipe première cette saison et n'a même pas figuré dans la sélection lors des dernières rencontres. Dans le même temps, Anderlecht a considérablement renforcé son milieu de terrain avec notamment Roméo Amane, Thelo Aasgaard et Ilias Koutsoupiás. La concurrence est donc devenue encore plus importante.

Un prêt à Ludogorets pourrait dès lors permettre au club bruxellois de débloquer la situation. L'option d'achat offrirait également la possibilité d'aboutir par la suite à un transfert définitif.

Mario Stroeykens doit encore être convaincu

Le principal problème se situe toutefois actuellement du côté du joueur. Mario Stroeykens souhaite relancer sa carrière, mais un transfert en Bulgarie ne semble pas être la destination qu'il attend. Il avait notamment négocié avec le Werder Brême auparavant, tandis que d'autres pistes à l'étranger avaient également été évoquées.

La situation est donc particulière. Vitor Bruno a récemment souligné qu'il connaissait le talent de Mario Stroeykens et qu'il était frustré de ne pas parvenir actuellement à tirer le maximum du milieu de terrain. "Quand j'ai affronté Anderlecht avec Porto il y a deux ans, Mario Stroeykens était l'un des joueurs dont nous avions le plus peur", a expliqué l'entraîneur.

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