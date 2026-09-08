Interview Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le Jan Breydel
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Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"
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Yann Sommer n'a pas convaincu face à Aston Villa (2-3) pour sa première sortie en Ligue des champions sous les couleurs du Club de Bruges. Le gardien des Blauw en Zwart s'est complètement manqué sur le deuxième but. Une erreur qu'il a totalement assumée après la rencontre.

Avant d'être fautif sur le troisième but des Villains, Yann Sommer s'était déjà fait une première frayeur. Le gardien suisse avait laissé échapper le ballon avant de le récupérer en dehors de sa surface de réparation. Une approximation finalement sans conséquence pour le Club de Bruges. 

Quelques minutes plus tard, Yann Sommer a cependant été puni. Alors que les Blauw en Zwart étaient déjà menés, le Suisse est sorti très loin de ses cages sur un ballon envoyé dans la profondeur. Nicolas Jackson a profité de la situation pour éliminer Yann Sommer avant de pousser tranquillement le ballon dans le but vide.

Après la rencontre, Yann Sommer n'a pas tenté de trouver des excuses et a reconnu que sa sortie était une erreur : "J'aurais dû rester dans mon but. Je pensais que le ballon allait aller plus loin, mais il a finalement été trop lent;"

"Il y avait aussi encore deux défenseurs (Lee et Mechele) qui revenaient. Je devais simplement rester dans mon but", a-t-il ajouté.

Une réaction brugeoise après la pause

Le Club de Bruges a néanmoins affiché un tout autre visage en seconde période. Les hommes d'Ivan Leko sont revenus à 2-3 et ont ensuite poussé pour tenter d'arracher l'égalisation. Les Blauw en Zwart ont mis Aston Villa sous pression, mais n'ont finalement jamais réussi à inscrire ce troisième but qui leur aurait permis de prendre un point.

Malgré une soirée compliquée sur le plan personnel, Yann Sommer a donc préféré retenir la réaction de son équipe après la pause. Le gardien suisse a estimé que le Club de Bruges n'était finalement pas passé très loin du partage et que seuls quelques petits détails avaient empêché les Blauw en Zwart d'arracher le 3-3. Yann Sommer reste malgré tout sur un début de saison réussi en Pro League, avec quatre clean sheets en cinq matchs.

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