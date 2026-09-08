🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

Il n'y a pas que le Club de Bruges qui était sur le pont à 18h45 en Ligue des Champions. Dans l'autre match d'ouverture de cette phase de ligue, l'AEK Athènes s'est imposé 1-0 contre le LASK Linz. Le seul but de la rencontre a été inscrit par un certain Razvan Marin. Et c'est un véritable bijou.

Il y a cinq ans, le Standard avait su tirer 12,5 millions du transfert de Razvan Marin à l'Ajax Amsterdam. Son activité au coeur du jeu et ses frappes supersoniques de l'extérieur du rectangle avaient fait de lui le quatrième transfert sortant le plus cher de l'histoire du club, derrière Marouane Fellaini, Zinho Vanheusden et Moussa Djenepo.

Mais le natif de Bucarest n'avait pas brillé en Eredivisie. Les Ajacides l'avaient alors prêté à Cagliari. En 2021, les Sardes ont déboursé 10 millions pour l'acquérir définitivement.

Après la Pro League et la Serie A, Razvan Marin met tout le monde d'accord en Grèce

Après deux saisons à Empoli, Marin est revenu à ses amours insulaires. Mais l'été dernier, il a mis le cap sur l'AEK Athènes, boutant notamment Anderlecht hors des barrages de Conférence League.

Rapidement parmi les leaders, il réalise un début de saison tout bonnement magique. Auteur d'un but et trois assists en trois matchs de championnat grec, il a également marqué les esprits en Ligue des Champions avec un but lors du barrage contre le Levski Sofia.

Déjà parmi les chouchous des supporters de l'AEK

Ce soir, c'est encore lui qui a offert la victoire aux siens contre le LASK Linz. L'international roumain ne s'est pas contenté d'être décisif, il a d'ores et déjà inscrit l'un des plus beaux buts de cette saison de C1.





La trajectoire de son coup franc est tout simplement sublime, de quoi faire entrer en éruption l'Agia Sophia Stadium. Du haut de ses 30 ans, Razvan Marin n'a rien perdu de sa magie et de la douceur de son pied droit.