Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

Scott Crabbé, journaliste football
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Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters
Photo: © photonews
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Anderlecht a confirmé aujourd'hui la date de son fan day, programmé dans deux semaines. De quoi nouer encore un peu plus le lien entre ce Sporting new look et son public. Il ne reste désormais plus qu'à retrouver cette ferveur qui animait les préliminaires d'Europa League.

Avec les tours préliminaires européens arrivant avant même la reprise du championnat, il était difficile pour Anderlecht d'organiser son traditionnel fan day d'avant-saison, généralement organisé le week-end avant le match d'ouverture du championnat.

Après des victoires contre l'Ajax, Lyon ou encore Wolfsburg ces dernières années, les supporters mauves ont plutôt eu du football européen au menu. Et vu la tournure des événements, ce n'était pas pour leur déplaire.

Une reconnexion à confirmer

Mais un fan day reste malgré tout un moment attendu pour faire connaissance avec les nouvelles recrues et le nouveau staff. C'est que du changement, il y en a eu à tous les étages cet été. Désormais fixé sur son calendrier, le Sporting a ainsi fixé la date de son fan day, qui se tiendra le mercredi 23 septembre dès 14h, pendant la trêve internationale. Une date qui permettra également aux écoliers d'assister à l'événement.

Vu leur planning déjà très chargé, les Mauves n'ajouteront pas un match supplémentaire au programme de leur équipe première. Mais le Lotto Park aura tout de même droit à un Neerpede Exhibition Game, un match entre les U17 du club et ceux du PSG.

Le noyau d'Anderlecht à la rencontre de ses supporters

Les joueurs du noyau A seront ensuite présentés aux supporters, avant une séance de questions-réponses sur le terrain en compagnie de l'entraîneur Vitor Bruno.

Après la présentation, tous les joueurs du Sporting se dirigeront vers la Fanzone qui sera située sur le parking Volkswagen (entrée 1) pour le début de la séance de signatures, de 17h à 19h30. Toutes les informations et le plan de cette après-midi festive sont à retrouver sur le site internet d'Anderlecht.

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