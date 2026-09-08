Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

Scott Crabbé, journaliste football
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Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen
Photo: © photonews
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Gustav Mortensen était sorti sur blessure contre l'Antwerp. Le latéral danois en sait désormais plus sur l'état de son mollet. Et c'est un petit soulagement pour le Standard, qui redoutait une indisponibilité plus longue.

C'était la seule ombre au tableau de la victoire convaincante de samedi dernier contre l'Antwerp : la sortie sur blessure de Gustav Mortensen. Touché au mollet, le latéral arrivé l'été dernier ne livrait pas un début de saison très convaincant mais guère pourvu de doublure attitrée.

Gustav Mortensen sans doute de retour après la trêve internationale

Le Danois a passé une IRM hier pour connaître l'étendue des dégâts. Ceux-ci ne sont finalement qu'assez limités. Comme le rapporte Le Soir, il ne souffre 'que' d’une petite déchirure. 

Le Standard redoutait une absence longue durée, son indisponibilité se limitera à deux semaines. Mortensen manquera donc les matches à Westerlo et à La Gantoise, avant la trêve internationale.

Qui pour le suppléer ?

Utilisé à ce poste la saison dernière, Tobias Mohr pourrait revenir comme arrière gauche. Mais le jeune Noah Sy est également une option. 


"Il n'a pas encore joué en A, mais il reste avec nous, ce qui dit beaucoup de son potentiel. Il peut jouer comme défenseur central gauche dans une défense à 3 ou sur le côté gauche dans une défense à 4", nous avait d'ailleurs expliqué Vincent Euvrard il y a quelques jours. 

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