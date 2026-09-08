Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

Ce mardi, le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des Champions avec la réception d'Aston Villa. Pour l'occasion, le président des "Blauw en Zwart" a accordé un long entretien à nos confrères de "Het Laatste Nieuws". Et Bart Verhaeghe n'a pas oublié les propos d'un certain Herman Van Holsbeeck, alors manager général d'Anderlecht.

Bart Verhaeghe a pris la relève de Pol Jonckheere à la présidence du Club de Bruges le 1er février 2011. Au fil des années, l’homme d’affaires a acquis un peu plus de 70% des actions du club "blauw-zwart".

Verhaeghe a ainsi façonné le Club de Bruges à son image. Et avec succès. Au cours des 15 dernières années, le Club Brugeois a ajouté à son palmarès 7 titres de champion de Belgique, 2 Coupes de Belgique, 5 Supercoupes de Belgique ainsi que de très nombreux matchs européens historiques.

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"J’entends parfois dire que j’ai beau jeu de parler, déclare Bart Verhaeghe dans un long entretien accordé à Het Laatste Nieuws. Est-ce vraiment le cas ? Non ! Il y a 15 ans, je suis parti du même point que les autres clubs. Chacun est libre de lever les obstacles qui se dressent sur son chemin."

Le président du Club de Bruges poursuit sur sa lancée : "Je n’ai pas eu besoin de 15 ans pour transformer le Club Bruges en société anonyme. J’ai rapidement compris qu’une ASBL ne fonctionnait pas et j’ai pris mes responsabilités. Pendant tout ce temps, pas un seul euro n’a été retiré du club."

J’entends parfois dire que j’ai beau jeu de parler. Est-ce vraiment le cas ? Non ! Il y a 15 ans, je suis parti du même point de départ que les autres clubs.





"On se moquait de notre approche holistique en matière d’alimentation, de sommeil et de lunettes spéciales, poursuit Bart Verhaeghe. Aujourd’hui, tout cela est devenu la norme. Mais nous étions les innovateurs. Dès le premier jour. Je n’ai donc aucune raison d’avoir honte de la position que le Club de Bruges a réussi à atteindre."

Le Vilvordenais de 61 ans, qui a vécu à Grimbergen, livre ensuite une anecdote assez croustillante. "Je me souviens qu’à l’époque, Anderlecht, par la voix de Herman Van Holsbeeck, avait déclaré que nous ferions mieux de commencer par apprendre à gagner quelque chose."

Un club du subtop européen

"Eh bien, nous avons appris, sourit, un brin revanchard, Bart Verhaeghe. Mais s’il vous plaît, ne me jugez pas sur les trois ou quatre dernières années. Le Club de Bruges a fait tout ce que j’ai dit et fixé comme objectif au cours des 15 dernières années."

Le respect des grands clubs européens envers le nouveau club phare du pays a donc considérablement grandi. "Nous sommes devenus un club du subtop européen. Aujourd’hui, nous vendons des joueurs à Arsenal et à l’Inter Milan. Dans le même temps, nous recrutons en Premier League. Cela aussi était impensable il y a 10 ans."