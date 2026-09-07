Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

Consultant pour RTL Sports, Anthony Vanden Borre est connu pour ne pas avoir sa langue en poche. L'ancien ket du Parc Astrid n'a pas aimé entendre Vitor Bruno se montrer très positif sur la prestation de ses joueurs.

Ancien trublion du football belge, Anthony Vanden Borre est désormais consultant pour RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire, diffusée le lundi. Le Diable rouge aux 29 sélections reste un spectateur attentif de son club de cœur et formateur, le Sporting d'Anderlecht. Du haut de ses 158 matchs disputés sous la vareuse mauve et blanche, à une époque où la 2e place était déjà considérée comme un échec, Vanden Borre analyse avec forcément plus de sévérité les propos du nouveau T1 anderlechtois, Vitor Bruno, après le partage des siens à domicile contre Genk (0-0).

Après avoir endossé l’entière responsabilité de la lourde défaite d’Anderlecht sur le terrain de l’Union (3-0), Vitor Bruno a une nouvelle fois pris la défense de ses ouailles : "Mes joueurs ont été formidables, on s’est procuré assez d’occasions pour gagner, on est tombé sur un super gardien en face. Je suis vraiment fier de mes joueurs". Des propos qui ont fortement fait bondir Vanden Borre.

Pour l'ancien Diable rouge, le nouvel entraîneur d’Anderlecht adopte une mauvaise approche dans sa communication. "Attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là à Anderlecht, a lancé Anthony Vanden Borre avant de préciser le fond de sa pensée. "T’es Anderlecht, tu fais 0-0 et tu dis ‘Magnifique’ ? Non, ou alors c’est que tu ne sais pas où tu es, que tu ne sais pas où le club veut aller. Tu ne peux pas dire exceptionnel quand tu fais 0-0."

"C'est le passé"

Coéquipier de Vanden Borre à Anderlecht, mais aussi présent actuellement au sein du club Silvio Proto se montrait plus nuancé. "Oui, mais ça c’est le passé". Pas de quoi convaincre "VDB" qui en rajoutait une couche en évoquant l'ADN du club le plus titré du pays qui doit continuer de faire partie de sa culture. "À Anderlecht, à la base, si tu gagnes 5-0 mais que tu n’as pas bien joué, on n’est pas content, poursuit Anthony Vanden Borre. C’est le passé, mais il faut se le mettre dans le crâne. Vitor Bruno, lui-même a dit ‘Je viens à Anderlecht, je veux voir Paul Van Himst, je veux tout savoir du club’ . Si tu veux tout savoir du club, 5-0 mais tu joues mal, c’est un mauvais match."

Après avoir séduit lors de ses premiers matchs, principalement sur la scène européenne, les premières critiques n'épargnent déjà plus trop Vitor Bruno. Il ne faudra pas se contenter de réagir qu'à l'occasion du prochain match, en Europa League.





Un bilan insuffisant en championnat

Actuellement, le bilan des "Mauves" en championnat n'est seulement que de 7 points sur 15. Ils accusent déjà un retard de cinq unités sur le Club de Bruges, de six sur l'Union Saint-Gilloise et de huit sur le leader, La Gantoise. Avec un championnat où les points ne seront plus divisés par deux, Anderlecht a intérêt à engranger rapidement des points lors des prochaines journées de championnat, sous peine que ça fasse encore la soupe à la grimace en tribunes, notamment dans le chef de Paul Van Himst.