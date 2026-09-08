Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction

Le Sporting Charleroi a été sanctionné d'un match à domicile à huis-clos à la suite des incidents survenus dans le choc wallon de la saison passée. Ce sera le 19 septembre prochain face au Cercle de Bruges... dont les supporters ne peuvent dès lors pas non plus se rendre au Mambourg.

La sanction fait suite à des incidents survenus lors du match Standard-Charleroi de la saison dernière. Pour ces faits, le Sporting Charleroi s’est vu infliger par la Cour belge d’arbitrage du sport un match à huis clos complet. Cette sanction ne touche donc pas uniquement les Zèbres, mais aussi les supporters du Cercle de Bruges, à l'occasion du match entre les deux équipes le 19 septembre prochain.

Le Cercle Bruges a réagi à cette décision via ses canaux officiels, soulignant que les conséquences pour ses propres supporters, innocents dans cette histoire, sont regrettables.

"Le Cercle regrette que ses supporters ne puissent pas non plus assister au match en raison de cette décision. Bien que nos supporters n’aient été aucunement impliqués dans les faits à l’origine de cette sanction, ils en subissent désormais eux aussi les conséquences", a indiqué le club brugeois.

Le Cercle de Bruges peut-il en profiter ?

Reste qu'au vu du début de saison en fanfare du RCSC, ce sont probablement les locaux qui pâtiront le plus de cette sanction. Le Mambourg est redevenu un chaudron cette saison, et les Zèbres devront faire sans le soutien de leur public.



Le Cercle, de son côté, vit un début de saison plus compliqué : cinq matchs, aucune victoire et seulement deux points pris. Avant de se rendre à Charleroi, les Groen & Zwart iront à OHL ce week-end, un match entre deux équipes en grande difficulté.