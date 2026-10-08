Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 8/10
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Une fameuse reconnaissance : Vincent Kompany surveille un joueur de Pro League
Du temps où il officiant comme entraîneur de Burnley, Vincent Kompany a pioché plus d'une fois en Pro League, pour y dénicher quelques talents affrontés avec Anderlecht. C'est moins le cas dans un club ayant le standing du Bayern Munich. Et pourtant, l'ogre bavarois semble bel et bien lorgner sur un joueur de notre compétition. (Lire la suite)
Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir
Le Beerschot vise la montée en Jupiler Pro League et pourra compter sur Marco Weymans. Malgré sa longue absence, le club lui renouvelle sa confiance pour cette saison. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot