Rayane Bounida va devoir éviter de suivre les exemples Svilar, Lokilo et Musonda

C'est officiel, Rayane Bounida quitte Anderlecht. Le jeune prodige annoncé va rejoindre l'Ajax Amsterdam. Où on espère qu'il confirmera tout le bien qui se dit à son sujet ...

Quelle drôle d'affaire que celle ayant mené au départ de Rayane Bounida (16 ans) du RSC Anderlecht. Comment ce jeune surdoué a-t-il pu cristalliser tant de tensions, et ce alors qu'il n'est même pas encore cité comme proche du noyau A ? Comment un gamin pas prêt pour les U21, même encore trop frêle pour les U18, peut-il se retrouver à publier une vidéo d'adieux pompeuse, comme s'il faisait partie de l'histoire du club ?

La réponse, c'est une communication savamment orchestrée depuis son plus jeune âge. Elles sont légion, les vidéos de Bounida datant de 2017 ou 2018, quand le "joyau" de Neerpede n'avait que 11 ou 12 ans (!), le comparant à Messi, rien que ça. Rayane Bounida et son entourage ont fait monter les attentes, et ce alors que le joueur a toujours eu un énorme retard physique qu'une technique soyeuse ne suffira pas forcément à compenser. Du côté d'Urbain Haesaert, que la Dernière Heure a rencontré récemment, on parle même de "tard mature" le concernant et on reconnaît que "l'aligner déjà en U21 serait prématuré".

Pourtant, à 16 ans à peine et alors que selon les prévisions les plus optimistes, il serait donc prêt pour l'équipe A d'ici deux ans au minimum, le joueur - ou plutôt sa famille - a réclamé un salaire mirobolant de 700.000 euros annuels. C'est bien plus que Jérémy Doku à l'époque, et celui-ci faisait ses débuts à 16 ans en équipe A. En faisant une telle demande, l'entourage de Bounida s'assurait un refus du RSCA et regardait déjà vers la sortie.

Plutôt Lavia que Svilar ou Lokilo ?

Ce n'est pas le premier grand talent à quitter Neerpede ces dernières années, et certains diront même que ce n'est même pas le plus talentueux des joueurs ayant choisi l'exode. Rappelons qu'à l'époque, Charly Musonda Jr était promis par certains ... au Ballon d'Or, et présenté comme le plus grand talent belge, plus prometteur qu'Eden Hazard. Bounida, au-delà de sa technique prodigieuse, n'a jamais eu droit à de tels éloges.

© photonews

Mile Svilar, également, avait quitté Anderlecht en mauvais termes, privilégiant le Benfica parce qu'il estimait mériter le temps de jeu que René Weiler lui refusait. Le gardien de but avait cependant déjà signé un contrat professionnel. Depuis, il compte à peine quelques apparitions en A au Portugal, à 22 ans. Jason Lokilo, lui, avait rompu son contrat unilatéralement malgré un accord financier. Aujourd'hui, il brille en ... D1 polonaise, à 23 ans. Comparaison n'est pas raison : Svilar évolue à un poste où il est difficile de percer, et Lokilo n'était pas entouré des mêmes promesses que Bounida et Musonda, tout en ayant fait un drôle de choix à l'époque (Crystal Palace).

Le meilleur contre-exemple récent est bien sûr celui de Roméo Lavia : parti il est vrai dans des circonstances bien moins tendues et sans grabuge, le milieu de terrain a rejoint Manchester City où il a immédiatement été surclassé en U23. Son physique est déjà celui d'un joueur capable d'évoluer en équipe A, mais il prend son temps, ne goûte que parcimonieusement au groupe pro, à son rythme.

Le ... bon choix ?

Paradoxalement, Rayane Bounida, à l'Ajax Amsterdam, sera moins scruté qu'en Belgique ; il ne sera qu'un grand talent parmi d'autres et pourra progresser à son rythme également, loin des attentes des supporters bruxellois. Dans un football néerlandais moins physique, il pourra commencer en D2 avec le Jong Ajax, puis grimper les échelons. Il y a une conscience réelle, chez tous ses suiveurs, que si le talent est là, il y a du progrès à faire sur le plan du développement physique ; c'est cela qui comptera à moyen terme. L'heure n'est plus aux vidéos Instagram tape-à-l'oeil : le vrai travail commence pour Bounida. On lui souhaite bonne chance.