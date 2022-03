🎥 Un invité surprise perturbe Anderlecht-Ostende

L'une des images insolites de ce week-end.

Alors que l'on approchait de la fin de la première période du match Anderlecht-Ostende (finalement remporté 3-0 par les Mauves), un pigeon s'est tranquillement installé sur la pelouse du Lotto Park. Si Christian Kouamé et Joshua Zirkzee ont essayé de l'attraper pour le sortir du terrain, il n'en a fait qu'à sa tête et a décidé de poursuivre sa petite promenade dominicale sur l'aile droite du terrain, près de la ligne de touche. Après tout, Anderlecht poussait et essayait d'aller inscrire un but avant la mi-temps, on peut comprendre l'envie d'être au plus près des joueurs. Sauf qu'il était peut-être trop près des échanges et qu'une passe de Cullen vers Mykhaylichenko a bien failli lui clouer le bec. Il n'en a pas démordu et Kenny Rocha Santos n'a pas non plus réussi à l'attraper. Un streaker un peu...inhabituel.