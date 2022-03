Rayane Bounida dit au revoir à Anderlecht : "Pour prendre son envol, il faut savoir quitter le nid"

Son départ avait déjà été communiqué par le club bruxellois.

C'est désormais acté : la pépite Rayane Bounida (16 ans) quittera Anderlecht et rejoindra l'Ajax. Si le club bruxellois avait déjà communiqué en ce sens, le jeune joueur a posté une vidéo sur Instagram où il affiche en Français et Néerlandais son amour pour Bruxelles et le RSC Anderlecht.

"Bruxelles. Quel endroit ! De nombreuses langues et cultures différentes. La maison de petits et grands monuments. La maison des Mauves, et de certains très bons footballeurs. Mais surtout, ma maison.

Cet endroit est incroyable, et mon sang est mauve. Mais pour pouvoir voler, il faut savoir quitter le nid. Et c'est le moment de s'envoler. Je prends une partie de vous avec moi. Partout. A la prochaine."