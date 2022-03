L'homme du match: Ashimeru a su sortir du lot dans le marasme du 1er acte

Le Sporting d'Anderlecht n'a ps spécialement brillé ce dimanche, malgré le score, mais Ashimeru en a tout de même profité pour se montrer à son avantage.

Le Sporting d'Anderlecht n'a certainement pas toujours été brillant ce dimanche contre Ostende. Le match de jeudi en coupe de Belgique et la bonne défense des Côtiers en première période y sont pour beaucoup.

Mais alors qu'en première période les joueurs bruxellois étaient dand le dur, un homme a été très disponible: Majeed Ashimeru. il a récupéré beaucoup de ballons, a surtout bien relancé dans le bon rythme, avec à la clé quelques petits gestes techniques. Une belle performance qui doit le rassurer et surtout conforter sa place dans le 11 de départ à la place d'Olsson. Finalement, il n'aura manqué qu'un but au milieu de terrain, et il n'en est pas passé très loin.