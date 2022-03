L'homme du match: le meilleur remplaçant de Bundesliga est devenu important au Club

L'attaquant arménien n'est pas toujours efficace dans le jeu, mais il aide son équipe avec ses qualités propres.

Depuis son arrivée, un peu remise en questions, au Club de Bruges, Sargis Adamyan peut se dire qu'il a convaincu tout le monde. D'abord réserviste, il est devenu titulaire et on penser qu'il sera compliqué pour Noa Lang de retrouver sa place.

Tout d'abord parce que Alfred Schreuder n'est pas homme à changer son équipe chaque semaine, mais surtout parce que l'Arménien apporte énormément à son équipe. Alors oui, quand on regarde sa prestation de plus près, on voit bien qu'il perd pas mal de ballons, ne gagne pas la majorité de ses duels, rate 30% de ses passes (rapport Instat), mais il court beaucoup, presse, contre-presse et est un poison pour la défense adverse.

Avec ces qualités, différentes de celles de Lang ou de Dost, il a réussi à apporter de l'équilibre dans l'équipe et permet surtout à De Ketelaere de ne pas trop perdre d'énergie dans le pressing, même s'il y participe. Récompensé par un but, Adamyan est l'homme du match de ce dimanche.