Thorstvedt est furieux: "On se met nous-mêmes hors du match"

Le médian norvégien veut tout de même positiver, car Genk a son sort entre ses mains.

Kristian Thorstvedt n'était pas aussi désabusé que son gardien de but après la rencontre perdue par Genk ce dimanche au Club de Bruges. Il pointait cependant du doigt une grosse faiblesse de son équipe.

"C'est vraiment difficile d'accepter les goals qu'on encaisse. En première période, nous avions un plan et nous l'avons bien respecté, on a même eu des occasions mais on encaisse des buts beaucoup trop facilement. Après le 2-1, et même encore après la carte rouge, on en a encore eu mais si cela a été forcément plus compliqué. On se met nous-mêmes hors du match en encaissant des buts comme cela".

Mais le grand Norvégien veut positiver: "Il nous reste encore deux matches à jouer, mais surtout à gagner pour continuer notre saison". Sinon, ce sera un échec total... et les vacances.