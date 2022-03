De Ketelaere, l'équipe avant tout: "Peu importe si je suis le meilleur buteur"

Charles De Ketelaere a été décisif contre Genk et monte en puissance avant de retrouver les Diables Rouges.

Comme chaque semaine, Charles De Ketelaere a été décisif avec le Club de Bruges. Depuis sa légère blessure et son test positif au Covid-19, le numéro 90 du Club a repris sa place dans le 11 de départ pour le plus grand bonheur de son équipe.

"C'est une victoire importante, pour toute l'équipe. On a bien joué ce dimanche, encore plus à domicile. C'est une bonne chose mais nous devons aussi tout faire pour réussir un six sur six jusqu'à la fin. On veut tout gagner, même les matches en playoffs".

Décisif avec un but de la tête en tout début de seconde période, le Diable Rouge ne veut cependant pas trop faire attention aux chiffres: "Ce n'est pas important pour moi d'être le meilleur buteur de l'équipe. Marquer ou donner une passe décisive, c'est pareil tant que l'équipe gagne. Je sais que si je suis dans le rectangle je vais recevoir des ballons".

Et dans le rectangle, comme sur le front de l'attaque, il y a désormais Adamyan à ses côtés: "Quand on voit tout le travail qu'il fait pour l'équipe... en plus il marque aussi donc pour nous c'est un bon renfort".