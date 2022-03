Denis Odoi sélectionné avec le Ghana : "J'ai été un peu surpris"

L'ex-Diable Rouge va découvrir une nouvelle équipe nationale.

10 après sa seule et unique cap avec les Diables, Denis Odoi (33 ans) a été appelé pour la première fois avec la sélection ghanéenne de football.

Le sélectionneur national Otto Addo l'a en effet convoqué pour les deux prochains matchs de barrages pour la Coupe du monde 2022 (contre le Nigeria). "J’ai été un peu surpris. Ce sont des matchs essentiels. Je pourrais même participer au prochain Mondial", s'est réjoui Odoi pour La Dernière Heure.

Cette sélection intervient après une longue procédure entamée il y a 3 ans, Odoi ayant un père ghanéen. "Ça a pris tellement de temps qu'au début j'ai cru qu'ils ne voulaient plus de moi", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Si je me sens Ghanéen ? Non, je suis bien sûr belge, mais mon père vient du Ghana, donc ça fait partie de mon identité. Je suis fier de rejoindre l’équipe nationale."