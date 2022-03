Clinton Mata, donneur d'assists: "Charles m'a donné un bisou"

Clinton Mata a été l'un des meilleurs Brugeois sur la pelouse du Jan Breydel ce dimanche.

Depuis le début de l'année 2022 et son replacement dans l'axe de la défense à trois, Clinton Mata se sent bien plus à l'aise et ne boude pas son plaisir, car cela ne l'empêche pas de participier offensivement. La victoire du Club de Bruges de ce dimanche contre Genk ne peut que le réjouir.

"On a le droit d'être heureux, vu l'ensemble du match. On a bien commencé, mais ils sont revenus avant la pause. On a ensuite rectifié quelques détails et nous avons finalement remporté une victoire bien méritée".

En plus des buts marqués, Mata est heureux de la prestation défensive des siens: "On n'a rien laissé à l'adversaire, puis avec nos mouvements offensifs dans le bloc court on a été dangereux. Nous n'avons en plus pas eu peur de jouer en homme contre homme derrière. C'était un bon match".

En plus des trois points, Clinton Mata est à créditer d'un assist sur le but de Charles De Ketelaere: "Est ce qu'il m'a remercié? Il m'a donné un bisou oui (rires). Je savais que j'aurais des espaces et que je pourrais y aller. La suite? Le championnat n'est pas encore terminé, on le dit depuis plusieurs semaines. En plus il reste les playoffs".