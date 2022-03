Genk, la magie s'est envolée

Les Limbourgeois sont en train de vivre un cauchemar en cette fin de saison.

Ce dimanche, Genk s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis sur la pelouse du Club de Bruges, une semaine après avoir perdu le derby contre STVV. Actuellement à la huitième place du classement, avec le même nombre de points que son rival limbourgeois et un point de plus que le Cercle de Bruges, on est loin des ambitions de ce début de saison.

Pourtant, après sa brillante deuxième place la saison dernière, le club n’a perdu aucun joueur majeur. Onuachu et Bongonda sont restés, Ito aussi mais les résultats n’ont plus été les mêmes. Le mauvais début de saison de l’équipe a coûté sa place à Van Den Brom, remplacé par Storck.

Ce dernier a été appelé pour remettre de l’ordre, de l’organisation et de la sévérité dans le groupe. Mission accomplie ? Certainement pas puisque le vice-champion de Belgique souffle le chaud et le froid chaque semaine et pourrait tout rater en ce printemps qui ne s’annonce pas radieux.

Mais quid de la saison prochaine ? Au mieux, l’équipe sera dans les préliminaires de l’Europa Conference League, et comme certains sont restés pour jouer l’Europe, ils devraient dès lors partir : Bongonda, Ito, Onuachu, Cuesta ou encore Lucumi seront-ils encore au club la saison prochaine ? Qui sera sur le banc ? Beaucoup de questions qui auront des réponses dans les prochains moins, avec du travail à suivre pour Dimitri De Condé.