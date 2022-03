Depoitre lucide : "Ce n'était pas notre meilleure mi-temps, c'est clair"

Laurent Depoitre a passé une rencontre franchement délicate, coincé entre Hoedt et Magallan qui ont été longtemps impeccables. Le Gantois reconnaissait que les Buffalos étaient assez bien payés.

La Gantoise a bien géré sa rencontre ... jusqu'à la pause, avant de peiner au retour des vestiaires. "Ce n'était pas notre meilleur match, mais on avait réussi à mettre beaucoup de rythme en première mi-temps. On les forçait à jouer des longs ballons. Malheureusement, c'était difficile de maintenir ce rythme en seconde période", reconnaît Laurent Depoitre après la victoire. "On a relâché la pression et ils ont eu plus de possibilités de jouer leur football. La fatigue de l'Europe était là".

Les Buffalos ont alors peiné, mais ont tout de même réussi à marquer le but qui fait toute la différence. "Ce n'est pas notre meilleure mi-temps, c'est clair. Mais c'est arrivé qu'on joue très bien sans réussir à marquer. Cette fois, c'est l'inverse", souligne le buteur gantois. "Maintenant, on a notre sort entre les mains. On savait qu'on n'avait pas vraiment droit à l'erreur et qu'il fallait tout gagner. Et voilà une septième victoire d'affilée. Rien n'est fait, les deux matchs restants seront très difficiles aussi. Mais on ne veut pas avoir fait tout ça pour rien".