Vanhaezebrouck est pour Anderlecht : "Mais je ne peux pas le dire, ils seraient furieux à Anvers"

La course au top 4 va être acharnée. Désormais, trois équipes se tiennent en un point : l'Antwerp, Gand et Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck a sa préférence entre ses deux rivaux ...

La Gantoise est désormais devant le RSC Anderlecht sur base du nombre de matchs gagnés, et Hein Vanhaezebrouck n'est pas un grand partisan de cette idée. "Je suis pour un classement où la différence de buts est le premier facteur. Et là, nous aurions été largement derrière eux. Mais nous étions les seuls encore en Europe", nuance le coach des Buffalos, qui regrette aussi que les Playoffs soient si réduits cette saison.

"Je suis partisan de Playoffs à 6 minimum, car c'est vraiment un non-sens. Il y a plus que 4 belles et grandes équipes en Belgique. Je serais même intéressé par deux séries de 12 et des Playoffs de 8, mais soit. Anderlecht a fait un parcours magnifique et mérite toujours d'y être", regrette Vanhaezebrouck. "Je dois féliciter mes joueurs car c'est leur 8e match en 24 jours. La deuxième mi-temps a été difficile, mais ils n'ont pas concédé énormément d'occasions. Oui, Roef a fait son travail, mais la plus difficile à capter a été la frappe de Gomez". VHZB ne veut donc pas forcément parler "d'inefficacité" côté Mauves : "Combien de très grosses occasions n'a-t-on pas raté cette saison, même devant le but vide ? Et eux n'en ont pas eu de si franches".

Allez l'Antwerp ?

Désormais, La Gantoise pourrait bien être supportrice ... de l'Antwerp. "Nous allons devoir gagner ces deux matchs, parce qu'Anderlecht ne va plus rien lâcher. J'en suis sûr à 100%", entame-t-il, avant d'être interrogé sur l'Antwerp. "Bien sûr que je préférerais qu'Anderlecht se qualifie. C'est évident, mais je ne peux pas trop le dire, ils seraient fâchés à Anvers", sourit-il. Avant d'expliquer : "Si les deux finalistes de la Coupe sont en Playoffs, nous sommes tous deux déjà assurés d'être européens. Donc bien sûr, ce serait mieux pour nous que le RSCA soit dans le top 4. Mais je ne peux pas le dire". Il l'aura dit quand même.