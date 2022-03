Tarik Tissoudali, invisible et blessé, mais buteur : "J'ai failli le sortir"

Il a encore été décisif, pourtant Tarik Tissoudali disputait un match très compliqué. Le Marocain, qui plus est, a joué malgré de grosses douleurs au genou.

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, ne sera certainement pas ravi d'apprendre que Tarik Tissoudali a joué contre Anderlecht malgré une douleur au genou gauche, subie lors du match contre Bruges mais toujours bien présente. "J'ai encore eu mal à l'entraînement, ce samedi", confessait l'attaquant gantois après la rencontre en zone mixte. "Mais j'ai quand même accepté de jouer avec un tape sur la jambe. Je n'ai pas eu mal, mais j'avoue que j'ai eu un peu peur sur le but. J'ai hésité à frapper du gauche, mais j'y ai quand même été, tant mieux", explique Tissoudali.

Durant la rencontre, Tissoudali, blessure ou pas, n'a pas été brillant. "Non, nous n'avons pas joué notre meilleur match et nous le savons. Mais les deux équipes avaient peur de perdre", pointe le Marocain. "J'étais bien tenu par Anderlecht, et nous avons vécu une seconde période très compliquée. Mais tu ne dois jamais perdre espoir en tant qu'attaquant. Ce n'est pas facile, mais j'étais là au bon moment".

Vanhaezebrouck hésitait à le sortir

Hein Vanhaezebrouck a presque remplacé son atout offensif n°1 en raison de son état physique et de son match délicat. "Mais j'ai vu que Laurent Depoitre était cuit. Avec Darko Lemajic, nous avions quelqu'un qui peut jouer en déviation sur le terrain. Il fallait juste parvenir à servir Tissoudali, qui peut toujours faire la différence", souligne le coach des Buffalos. "On ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais aujourd'hui, j'ai eu de la chance".