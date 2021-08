Joshua Zirkzee se livre après son doublé : "Mon raté contre l'Ajax ? Je peux en rire maintenant"

Il n'avait pas été récompensé de son bon match face à Seraing, mais a été bien payé ce dimanche face au Cercle : Joshua Zirkzee tient ses premiers buts en Belgique, et s'est ensuite présenté face à la presse.

Joshua Zirkzee (20 ans) avait le sourire après son doublé face au Cercle de Bruges. Le buteur néerlandais est venu à Anderlecht pour marquer des buts, et après être passé tout près en Europa League et en championnat, il a débloqué son compteur de belle manière. "Ca fait toujours plaisir pour un attaquant, bien sûr. Je suis un peu fatigué maintenant, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué aussi longtemps sur un match", reconnaît-il en conférence de presse. "Je suis proche de ma meilleure forme physique, même si aujourd'hui j'ai finalement dû être remplacé, j'avais des crampes".

L'entente entre Zirkzee et Raman semble fonctionner, même si le Néerlandais ne souhaite pas se fixer d'objectif chiffré. "Vingt buts ? (il sourit) Je veux en marquer le plus possible, mais je suis aussi un attaquant qui aime passer, participer au jeu".

© photonews

La Belgique, le bon choix

Aux Pays-Bas, voir Joshua Zirkzee en Jupiler Pro League plutôt qu'en Eredivisie a apparemment fait hausser quelques sourcils. "Je ne m'en soucie pas, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Oui, il y a de grands clubs aux Pays-Bas, mais Anderlecht est un grand club aussi et c'est le bon club pour ma progression", évacue-t-il. "J'ai eu une bonne conversation avec Kompany et j'étais convaincu. Si jouer contre Vitesse Arnhem sera spécial ? Peu m'importe d'où vient l'adversaire, je veux juste marquer. Vitesse est une bonne équipe, mais le RSCA aussi, ce sera un match intéressant".

Mon exemple ? Si je dois en citer un, Marc Van Basten

Zirkzee a déjà goûté à la Bundesliga, et était prêté la saison passée en Serie A. "Mais je ne peux pas vraiment comparer Anderlecht à Parme, car Anderlecht est une équipe qui domine le jeu. Ce sont des expériences différentes. En Serie A, il y a moins d'espaces pour les attaquants, cependant", estime l'attaquant. "Mon modèle en tant qu'attaquant ? Il y en a tant aux Pays-Bas. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. Si je dois en citer un, je dirais Marc Van Basten. Lewandowski ? Bien sûr, j'ai pu m'entraîner avec lui et c'est un phénomène (sourire)".

Un raté désormais derrière lui

Peu de temps avant de rejoindre Anderlecht, Joshua Zirkzee avait fait le buzz. Le bad buzz, à vrai dire, pour son gigantesque raté face à l'Ajax Amsterdam en préparation avec le Bayern. Un sujet qui ne manque pas d'être évoqué, et Zirkzee en sourit : "C'était une erreur stupide de ma part, je ne veux plus y penser", lance-t-il. "Ca ne se reproduira plus. Aujourd'hui, je parviens à en rire, c'est derrière moi".

Il pourra même en rire avec ... Benito Raman, auteur d'un joli loupé ce dimanche également, frappant sur le poteau après une sortie manquée de Didillon. "(rires) Non, la sienne était quand même bien plus difficile à mettre que la mienne !".

⚡ | Supporters du @RSCAnderlecht , voici le premier doublé, en mauve et blanc, de Joshua Zirkzee ! 🤝🔥 #CERAND pic.twitter.com/UgGjPD3wjP — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 15, 2021