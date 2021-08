Les premiers éclairs de Zirkzee permettent à Anderlecht de s'imposer au Cercle

Très rapidement mené, Anderlecht a pu compter sur son nouvel attaquant pour renverser le Cercle de Bruges, qui n'est plus invaincu cette saison.

On le sait, à Anderlecht, depuis un bout de temps, la difficulté n'est pas de réussir un ou deux bons matchs mais bien d'enchaîner, et Vincent Kompany aimerait enfin laisser cette mauvaise habitude derrière lui en confirmant après trois victoires consécutives - dont deux en Europe, et alors qu'un duel importantissime face à Vitesse Arnhem arrive. Le Cercle de Bruges, invaincu et en confiance, constitue un test autrement plus solide que Seraing et Laçi dans cette optique.

Et d'emblée, les Brugeois le confirment : profitant d'un placement absolument catastrophique de Murillo, Velkovski file sur son côté et envoie un centre vers Olivier Deman, qui contrôle et place calmement hors de portée d'un Van Crombrugge qui aurait pu mieux faire. C'est 1-0, et on joue à peine depuis une minute. Dans la foulée, Zirkzee égalise presque, il faut un retour miraculeux de la défense du Cercle. Le match est épileptique, Benito Raman galope dans le dos de ses vis-à-vis mais est repris de justesse par Da Silva (6e).

L'égalisation ne tarde pas : profitant d'un bon travail de Raman, Refaelov décale Sergio Gomez, qui n'a qu'à servir Joshua Zirkzee sur un plateau pour le premier but du Néerlandais (1-1, 13e). Gomez, sur son flanc gauche, livre d'ailleurs un match de très haute volée, qui contraste avec les errances de Murillo, auteur d'un de ses plus mauvais match de la saison. Velkovski manque à plusieurs reprises d'en profiter pour trouver Sampers, bien seul devant. Raman, trouvé en profondeur par Van Crombrugge, va bien plus vite que Utkus et Didillon doit sauver les meubles (25e).

Double Z

Il ne peut rien, cependant, sur une lourde frappe de Zirkzee : le transfuge du Bayern Munich a un peu de réussite, son tir étant dévié, mais s'offre un très joli doublé qui met Anderlecht sur du velours (1-2, 29e). Les Mauves laissent un peu venir le Cercle, sans trembler, sauf quand Vitinho se joue - enfin - de Sergio Gomez pour ... manquer de manière incompréhensible un 4 contre 3, hésitant bien trop longtemps entre les nombreuses options qui s'offraient à lui (41e).

© photonews

Avec un seul but d'avance, Anderlecht ne s'autorise cependant toujours pas de rêveries. Van Crombrugge doit s'interposer sur une frappe de Vanhoutte, et Hoedt multiplie les interventions taclées et aériennes devant notamment Deman. La double entrée des transfuges espagnols Rubio et Millan redynamise encore un peu plus le Cercle, qui frôle l'égalisation via Deman mais voit Hannes Delcroix sauver son équipe sur la ligne (68e). Benito Raman, lui, loupe l'immanquable : alors que Didillon était parti pêcher la crevette, le Diable Rouge prend son temps, ignore l'option Zirkzee ... et frappe sur le poteau devant le but vide (73e).

Le Cercle de Bruges a récemment égalisé dans les derniers instants face au FC Bruges et espère bien pouvoir le refaire ; Anderlecht pousse donc pour se mettre à l'abri, mais c'est ensuite Francis Amuzu, très bien monté, qui voit Thomas Didillon sortir le très grand jeu (81e et 82e). Pas de mauvaise surprise pour le RSCA cette fois, malgré un ultime tir de Rubio qui force Van Crombrugge à se coucher (90e+3). Amuzu, qui s'était offert un terrible raté (heureusement pour lui hors-jeu) quelques instants plus tôt, envoie un coup-franc dangereux que Didillon sort, juste avant les trois coups de sifflet : 1-2 score final, un Cercle plus invaincu et un Anderlecht qui garde la confiance avant la réception de Vitesse.