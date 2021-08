Joshua Zirkzee marque déjà Anderlecht de son empreinte

Impossible de passer à côté : Joshua Zirkzee est l'homme de ce Cercle - Anderlecht, avec un doublé mais aussi une activité de tous les instants.

Lors de ses débuts avec Anderlecht, Lukas Nmecha montrait certes par moments ses qualités, mais l'attaquant prêté par Manchester City était de toute évidence un diamant à polir, aux défauts aussi apparents que ses qualités. Ce n'est qu'au fil des mois que Nmecha grandira et deviendra l'attaquant qui a porté Anderlecht vers les PO1. Le contraste est frappant avec Joshua Zirkzee : le Néerlandais prêté par le Bayern Munich semble déjà un palier plus loin que Lukas Nmecha à l'époque.

Techniquement très à l'aise et participant beaucoup au jeu, il a montré sa palette d'attaquant : renard des surfaces, en combinaisons, mais aussi d'une frappe certes déviée mais qui respire la confiance. "On a beau, en tant que coach, amener des tactiques, des défenses à 3, à 5, ce qui parle au final, c'est la qualité", lance Kompany au sujet de Zirkzee. "Il amène ce calme, il crée des espaces. Joshua nous a beaucoup apporté. Est-ce qu'il est à 100%? Peut-être pas, et l'objectif est de l'y amener calmement et le plus vite possible. Aujourd'hui, ses équipiers ont aussi beaucoup travaillé pour lui". Et pour cause : tout le monde est conscient que s'il est aidé et servi, Zirkzee peut rapidement faire très mal en Pro League ...