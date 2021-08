Un duo espagnol au Cercle : "Je suis venu ici pour passer un cap"

Alex Millan n'est arrivé au Cercle de Bruges que ce week-end, mais a déjà pu faire ses débuts contre Anderlecht.

Alex Millan (21 ans), accompagné de l'interprète du Cercle, était déjà présent en conférence de presse après ses premières minutes sous son nouveau maillot. "Je me sens bien ici, tout se passe tranquillement", déclare-t-il calmement après la défaite (1-2). Millan, dont l'arrivée n'a été officialisée que samedi, débarque de Villarreal, où il était capitaine de l'équipe réserve.

"J'ai choisi le championnat belge pour éclore, parce que je pense que c'est le bon endroit pour que je grandisse en tant que footballeur", explique l'attaquant espagnol. "Je remercie le Cercle pour son intérêt sérieux dès le début. C'est la raison de mon choix, le Cercle a immédiatement montré qu'il me voulait vraiment". Alex Millan avait également été cité, vaguement, à ... Anderlecht - mais ne donnera aucune information à ce sujet ("Je ne veux pas rentrer dans les polémiques").

Un duo espagnol à surveiller

Millan a donc pu découvrir le championnat belge, "plus physique et rythmé que le championnat espagnol", estime-t-il. Il est cependant bien accompagné, son compatriote Waldo Rubio, entré au jeu en même temps, l'aidant à s'intégrer. "C'est utile d'avoir un autre espagnol avec moi, on s'est immédiatement bien entendus", reconnaît Millan. "Il m'aide à m'intégrer, et sur le terrain également, avoir quelqu'un qui parle ma langue est pratique pour que je comprenne mieux le jeu. Je le connaissais un peu auparavant et je sens que nous pouvons avoir une bonne connexion ici".