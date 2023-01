Le Racing Genk a lutté sans Wouter Vrancken le long de la ligne : "Nous n'avons pas joué notre meilleur football"

Le leader du championnat gagne contre l'avant-dernier du classement. Ce n'est pas une surprise quand c'est amené comme ça. Mais le Racing Genk a eu beaucoup de mal contre Zulte Waregem.

L'entraîneur du Racing Genk, Wouter Vrancken, n'était pas le long de la ligne contre Zulte Waregem. L'entraîneur purgeait une suspension et a été remplacé par son assistant Kevin Van Dessel. Selon Van Dessel, Vrancken n'était pas dans le stade mais a suivi le match depuis chez lui.

"Nous n'avons pas joué notre meilleur football et Zulte Waregem était très motivé pour nous rendre les choses difficiles. La pression et les principes que nous appliquons normalement ne se sont pas manifestés aujourd'hui. Ils en ont fait bon usage, si bien que nous nous sommes parfois un peu perdus au milieu du terrain".

A Genk, les suspendus Munoz et Paintsil ont dû être remplacés mais les Limbourgeois ont également effectué une rotation en mettant El Khannouss et Onuachu sur le banc. Une trop grosse rotation ? "C'est à nous de faire en sorte que tous les garçons aient le même niveau et appliquent les mêmes principes", estime Van Dessel.

Sor

Le nouveau venu Yira Sor, qui a remplacé Paintsil sur le flanc droit, a décidé du match avec un éclair de génie. "C'est juste un espoir pour l'avenir", dit Van Dessel. "Il n'est pas encore tout à fait en forme mais nous pourrons en profiter à l'avenir s'il continue comme ça. Il a encore besoin d'un peu de temps pour s'intégrer pleinement, mais tout se passe bien pour l'instant."