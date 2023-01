Christian Brüls amer après la défaite de Zulte Waregem à Genk : "On doit repartir avec un point"

Zulte Waregem a confirmé son renouveau sur la pelouse de Genk mais repart avec une défaite dans les valises.

Si le mauvais match de Genk doit être souligné, il ne faut pas oublier de mettre en avant la solide de performance de Zulte Waregem, qui a plus qu'ennuyé le leader de la compétition dans le dernier match de ce samedi en se créant plusieurs situations chaudes mais en manquant de réalisme dans le dernier geste. Christian Bruls, un des hommes de la dernière passe, était pourtant assez en vue.

En interview, le maître à jouer du Essevee regrette le manque de concrétisation de son équipe : "C'est frustrant, on perd mais je pense qu'on doit toujours repartir d'ici avec un point. On a bien six ou sept occasions et on n'en profite pas. Certes, il n'y a qu'une seule frappe cadrée. Mais ça illustre justement un de nos points faibles : transformer ces occasions en but, on va devoir travailler dessus". Pour se sauver, les hommes d'Mbaye Leye devront absolument capitaliser sur leurs temps forts. Malgré le renouveau de ces dernières semaines, l'équipe est toujours avant-dernière du classement.