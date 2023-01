Mbaye Leye quitte Genk la tête haute : "Ce n'est pas ici qu'il faut aller chercher les points"

Il semble que l'on puisse parler d'un Zulte Waregem 2.0 après le Nouvel An. Grâce aux arrivées de Vormer et de Brüls, Zulte Waregem a commencé l'opération de sauvetage. Toutefois, les Flandriens se sont inclinés à Genk (1-0).

Après une belle semaine avec des victoires contre Malines en Coupe et Saint-Trond en championnat, Zulte Waregem se rendait sur le terrain du leader du championnat avec confiance. "Nous avons effectivement été bons pendant 90 minutes contre le leader et une équipe qui a beaucoup de qualité. Ils peuvent mettre El Khannouss et Onuachu sur le banc et ne sacrifient pas beaucoup de qualité, ce qui en dit long", a déclaré Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. "Nous sommes déçus car nous ne gagnons pas mais nous avons montré une bonne mentalité. Nous savions qu'il serait difficile de prendre des points ici, mais un éclair l'a décidé."

Zulte Waregem se déplace à Anderlecht en milieu de semaine et Leye espère y récupérer Jelle Vossen en attaque. "Aujourd'hui, c'était trop tôt pour lui, mais j'espère le récupérer jeudi. Nous avons besoin d'un peu d'expérience dans l'équipe pour nous en sortir", espère l'entraîneur d'Essevee.

L'opération sauvetage a peut-être été déployée à Zulte Waregem, mais ils sont toujours 17e au classement. Chaque point aide et un contre Genk n'aurait pas fait de mal. "Mais ce n'est pas ici qu'il faut aller chercher les points", estime Leye. "Nous retenons les points positifs et espérons continuer ainsi", a conclu Leye.