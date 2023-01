Samatta n'a pas pu fêter sa première titularisation de la saison : "Je veux aider l'équipe plus que tout"

Onuachu a été mis au repos par Wouter Vrancken et Ally Samatta a donc pu faire une nouvelle apparition dans le onze genkois. Cependant, l'ancien meilleur buteur des Limbourgeois n'a pas pu marquer contre Zulte Waregem, bien qu'il ait disputé un match honorable.

Ally Samatta a voulu relancer sa carrière à Genk, mais le Tanzanien n'a pu marquer qu'une seule fois pour le moment. Contre Zulte Waregem, il a été titularisé pour la première fois de la saison. "L'entraîneur décide de qui commence. Aujourd'hui, c'était moi et, bien sûr, tous les joueurs veulent aussi jouer le plus possible, mais je le comprends..... Paul (Onuachu) fait une bonne saison et est le meilleur buteur. Mais je vais me donner à 100% chaque semaine", a répondu Samatta à l'issue de la rencontre.

Samatta n'a pas marqué mais il peut avoir deux passes décisives derrière son nom. Cependant, Trésor a manqué une occasion de taille à bout portant et Sor a botté un peu précipitamment sur le ballon passé de Samatta. "C'est malheureux que je n'aie pas pu marquer moi-même, mais nous devons aussi penser en fonction de l'équipe. Je me donne toujours pour l'équipe et j'espère que la prochaine fois je marquerai."

La nouvelle venue Yira Sor semble s'être immédiatement intégrée au groupe et a été l'auteur de l'unique but du Racing Genk. "Je suis heureux pour lui, cela va lui donner confiance. Maintenant, nous devons travailler dur à l'entraînement pour être plus en phase les uns avec les autres", a conclu Samatta.