Yira Sor a déjà délivré sa carte de visite au championnat belge avec un magnifique premier but : "J'ai toujours eu cette vitesse en moi"

Le transfert hivernal du Racing fait déjà forte impression.

Neuf minutes. C'est ce qu'il a fallu à Yira Sor pour inscrire son premier but avec Genk lors de sa première titularisation. Et quel but ! En plus d'être le seul de la rencontre face à Zulte Waregem, il est surtout splendide : un slalom pour repiquer dans l'axe et prendre trois adversaires de vitesse avant d'enchaîner par un obus sous la transversale de Samy Bossut.

Le Nigérian était forcément tout sourire à l'interview : "Je suis très heureux d'avoir inscrit mon premier but. Genk est une grande équipe, une grande famille". Le joueur de 22 ans était heureux d'avoir déjà pu étaler un aperçu de ses qualités : "Quand j'ai réçu le ballon, je savais que je voulais tenter ma chance, faire parler ma vitesse. Puis j'ai passé un premier défenseur, un deuxième, je ne me suis pas posé de question, j'ai frappé. Il faut que je continue à utiliser cette vitesse, j'ai toujours eu ça en moi". Wouter Vrancken va désormais avoir quelques maux de tête pour désigner son titulaire sur le flanc droit avec le retour de suspension de Joseph Paintsil.