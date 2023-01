Anthony Moris est "centenaire" : "Quand on voit d'où je viens, quelle fierté"

Anthony Moris et Siebe Van der Heyden fêtaient leur centième avec l'Union Saint-Gilloise ce samedi, et l'ont fait avec une victoire assez tranquille.

Anthony Moris a dû avoir très froid samedi soir au Mambourg, car le portier de l'USG n'a eu qu'un seul arrêt à faire sur les 90 minutes de la rencontre. "On savait que Charleroi était une équipe bien en place mais à laquelle il manquait le dernier geste. Ils ne concèdent pas beaucoup mais créent peu aussi. Une fois le premier but inscrit, on savait que le plus dur était fait", reconnaît le gardien unioniste après la rencontre. "D'autant plus que depuis quelques semaines, l'Union a retrouvé cette solidarité défensive qui nous permet de concéder très peu d'occasions. Le résultat est logique".

L'Union a en effet paru largement au-dessus de Charleroi, surtout en première période. "On a vu à Bruges qu'ils ont été très bons, et il ne fallait pas les laisser se mettre en confiance. L'Union a maîtrisé son sujet et montré que la différence au classement se voyait sur le terrain", se réjouit Moris. "Seule chose à redire, c'est qu'on aurait dû être plus tueurs devant car on n'est jamais à l'abri de rien. Il aurait suffi d'un second ballon qui traîne, c'est 1-1 et on a des regrets".

Une 100e tranquille, donc, pour le gardien emblématique du "renouveau" unioniste. "C'est une grande fierté. Qui plus est, c'est un plaisir de pouvoir fêter ça avec un ami comme Siebe (Van der Heyden), en même temps", sourit Moris. "Quand je repense à ces deux ans et demi, ce qu'on a vécu, c'est vraiment exceptionnel. Je ferai le point quand j'arrêterai mais je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on réalise", estime ensuite l'Unioniste.

"Quand on regarde mon parcours dans son entièreté, de voir que j'ai pu disputer 100 matchs avec ce qu'on peut appeler "l'équipe du moment", si on peut dire...c'est exceptionnel. Je prends du plaisir au jour le jour", conclut Anthony Moris. "Ce ne seront pas les derniers bons moments, on en vivra encore. Et ce n'est que quand on aura raccroché qu'on réalisera qu'on a marqué l'histoire de ce club, je crois".