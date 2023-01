Yorbe Vertessen n'aura pas la tâche facile : Gustaf Nilsson a du répondant !

Alors que Dante Vanzeir a quitté l'Union, pas d'inquiétude à Saint-Gilles : Gustaf Nilsson enchaîne. Son nouveau concurrent est prévenu.

Dante Vanzeir et ses 10 buts en championnat sont partis : le Diable Rouge était déjà absent ce samedi au Mambourg, s'occupant de finaliser son transfert aux NY Red Bulls. Mais un homme est là pour le remplacer, et il ne s'appelle pas - encore - Yorbe Vertessen. Gustaf Nilsson a mine de rien inscrit son 9e but toutes compétitions confondues, son 4e en championnat et son...3e en autant de rencontres consécutives ce samedi à Charleroi.

Et quel but du Suédois de 25 ans. Alors que tout le monde pensait son ballon perdu après un contrôle très long, Nilsson a profité de cette distance pour prendre totalement de vitesse Mehdi Boukamir et envoyer une fusée dans les filets de Koffi. Nilsson aura ensuite été un poison pour la défense carolo. "Ca a été une bagarre pendant tout le match", reconnaît Damien Marcq après la rencontre. Impérial, le Zèbre a cependant souffert, et a dû intervenir juste devant Nilsson pour empêcher le doublé en fin de première période. "Il marque un super goal, et c'est un joueur très physique, plus que Dante Vanzeir qu'on connaît bien".

"Aucun joueur ne recevra sa place en cadeau"

Alors, Gustaf Nilsson va-t-il retrouver le banc une fois Yorbe Vertessen en ordre de marche ? C'est, en théorie, ce qui devrait se passer. Mais comment mettre un joueur dans une telle forme de côté ? "Personne ne recevra sa place en cadeau, il faudra se battre", sourit Geraerts quand on l'interroge sur le sujet. "On est très heureux que Yorbe signe avec nous", précise tout de même l'entraîneur unioniste. "Mais il y aura beaucoup de matchs avec l'Europe, et il faut de la profondeur".

Si Nilsson s'avère complémentaire avec Vertessen, une option sera également d'enlever un médian - Lazare ? - pour faire reculer Boniface, qui décroche naturellement. À moins que ce dernier goûte au banc à son tour. Un problème...de luxe, malgré le départ de Vanzeir.