Mazzù avait une question pour Geraerts : "Est-ce qu'on est toujours amis ?"

Felice Mazzù a conclu sa conférence de presse ce samedi par une petite pique à l'encontre de la presse, qui tenterait apparemment de créer un conflit entre son ancien adjoint et lui. En vain.

Karel Geraerts, en conférence de presse, a salué le travail de Felice Mazzù à Charleroi : "Venir gagner ici, c'est une fierté, car on a vu la semaine passée à Bruges qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire", pointe l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "Je suis très satisfait car gagner à Charleroi n'est jamais évident. Je ne dirais pas que nous avons contrôlé le match, mais nous l'avons maîtrisé. Moins en seconde période, de la 50e à la 60e minute nous perdons des ballons dangereux dans le dos de Lapoussin, heureusement sans être dangereux".

Son homologue n'avait pas grand chose à ajouter : "Je crois que Karel a tout dit. C'était un match plutôt fermé, contre une très bonne équipe, tout le monde le sait. Le positif, c'est que l'Union se crée habituellement bien plus d'occasions que cela", souligne Felice Mazzù. "Mais nous avons trop peu osé et créé. Charleroi a joué trop bas. L'Union a gagné la bataille de l'entrejeu et c'était important ce soir. Et dans ce genre de match, des occasions comme celle qu'Amir(hossein Hosseinzadeh, nda) se procure, ça doit rentrer, car tu en auras peu".

Geraerts et Mazzù, toujours amis

Avant de conclure leur conférence de presse, les deux anciens collègues ont offert un moment cocasse. "J'ai encore une question pour Karel. Car j'ai lu la presse en parler récemment et je me le suis donc demandé également", surprend Mazzù. "Est-ce qu'on est toujours amis, Karel ?", interroge-t-il alors. "Je suis content que tu me demandes ça. Je ne sais pas si des gens essaient de chercher la petite bête, je ne comprends pas. Parce que je crois qu'on est toujours amoureux, non ?", plaisante alors Geraerts. Les deux hommes se feront alors la bise, souriants. Visiblement, les tensions qui auraient été évoquées par certains médias sont totalement fausses.