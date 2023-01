Un Damien Marcq XXL : "J'aurais préféré être moins bon et qu'on ne perde pas..."

Il y avait au moins un Zèbre étincelant contre l'Union : Damien Marcq, très bon depuis qu'il est replacé dans l'axe de la défense.

Sans Damien Marcq, Charleroi aurait très probablement été mis K.O. avant la pause, et la seconde période un peu plus consistante des Zèbres n'aurait eu aucune importance. "Peut-on avoir des regrets ? Oui et non. On doit surtout regretter de ne pas avoir montré la mentalité de la semaine passée. Dans l'ensemble, on a bien défendu en bloc, et on prend un but évitable avec cette percée de Lynen", analyse Marcq après le match. "Mais côté créativité offensive, il nous a manqué cette étincelle, on s'est créé peu voire pas d'occasions".

Comment expliquer ce visage différent par rapport au déplacement à Bruges ? "Ca s'explique déjà par la dynamique des adversaires, on sait que Bruges est dans une passe difficile alors que l'Union ne perd pas depuis septembre", pointe Damien Marcq. "Ils ont cette capacité à garder le ballon dans l'entrejeu, à amener le surnombre sur le côté. Niveau pressing, on n'y était pas, et face à ce genre d'équipe, c'est interdit. Notre mois de janvier était bon mais ce petit contretemps risque de nous empêcher d'aller vers l'avant".

Sorti après un match très physique

Sur le plan individuel, l'ancien unioniste a été excellent, récoltant logiquement une ovation à sa sortie. "J'aurais préféré être moins bon et ne pas perdre. On ne peut pas se contenter d'une bonne prestation individuelle quand il y a la défaite au bout", grimace-t-il. "Je me suis bien senti, c'est vrai. Boniface et Nilsson sont des profils qui me conviennent, même si ça a été une lutte tout le match. Physiquement, ça a été très dur de bout en bout. Je suis sorti car j'avais des crampes aux ischios et je sentais qu'en cas de contre-attaque, une accélération pouvait être dangereuse".