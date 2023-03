Gift Orban n'était pourtant...pas censé venir à La Gantoise cet hiver !

Il est d'ores et déjà l'un des transferts les plus spectaculairement réussis du mercato hivernal dernier. Et pourtant, Gift Orban ne devait pas forcément débarquer à la Ghelamco Arena.

Gift Orban (20 ans) est à lui seul une vraie publicité pour les cellules de scouting de qualité qui peuvent exister en D1A. Débarqué de D2 norvégienne, le Nigérian a déjà inscrit trois superbes buts en championnat. Mais s'il était effectivement suivi par Gand, Orban n'était pas une piste pour cet hiver. "Gift a été décelé par notre cellule scouting, qui l'avait dans le viseur et on peut les féliciter pour cela. Mais c'était plutôt une piste pour l'avenir", révèle Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse ce dimanche. "Après le départ d'Ibrahim Salah, nous nous sommes un peu sentis forcés de transférer un joueur offensif. Autrement, il coûtait un peu trop cher, et nous ne l'aurions pas acheté cet hiver", continue-t-il. "Aujourd'hui, bien sûr, personne ne s'en plaint. Il me fait penser à Moses Simon dans sa façon de jouer, mais aussi sa personnalité : c'est un gars attachant et rieur". Et visiblement, un sacré attaquant aussi. "En semaine, à l'entraînement, il a inscrit une volée fantastique du gauche. Ca nous a laissés bouche bée. Je suis content qu'il sache aussi faire ce genre de choses en match, ce serait dommage", rigole Vanhaezebrouck. "Bien sûr, Gift a encore une marge de progression. Il ne sera peut-être totalement prêt que pour la saison prochaine". Les défenseurs sont prévenus...