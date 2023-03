🎥 La simulation grotesque de Matisse Samoise...qui amène indirectement l'expulsion d'Amadou Diawara

Matisse Samoise a eu un comportement trĂšs peu fair-play lors de La Gantoise-Anderlecht, feignant d'ĂȘtre touchĂ© au visage par un ballon envoyĂ© par Amadou Diawara. Le GuinĂ©en a pris une jaune...ce qui aura des consĂ©quences.

Les images ont fait le tour de Twitter et Facebook depuis ce dimanche soir. Après que Gand ait obtenu un coup-franc côté droit, Amadou Diawara envoie maladroitement le ballon vers Matisse Samoise, qui le reçoit dans la poitrine.

Le jeune latéral de La Gantoise s'effondre alors en criant et en se tenant le visage. Une attitude lamentable, et un carton jaune à la clef pour Amadou Diawara. Problème : vingt minutes plus tard, le Guinéen prend un second jaune, pour une intervention un peu en retard, et est donc exclu. La roublardise de Samoise aura payé à rebours.