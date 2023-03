🎥 Gift Orban n'a fait aucun cadeau aux défenseurs d'Anderlecht

Quel but de Gift Orban ! L'attaquant nigérian a envoyé un vrai missile dans la lucarne de Bart Verbruggen.

Ce joueur marque-t-il des buts "normaux" ? Gift Orban (20 ans) a inscrit son troisième but de la saison en championnat depuis son arrivée à Gand, et c'est un troisième bijou. Trouvé en profondeur, son enchaînement est limpide et n'a laissé aucune chance à Bart Verbruggen. "Je ne sais rien faire, c'est un but fantastique", résume le portier néerlandais en haussant les épaules.

Son compère Hugo Cuypers est aux premières loges pour apprécier le talent d'Orban. "Il me crée beaucoup d'espaces, ça me permet de me créer des occasions. Mais je ne m'en fais pas quand je touche le poteau deux fois car je sais que ça peut encore venir. Et tant pis si ce n'est pas moi qui marque", sourit l'attaquant gantois. "Il frappe instinctivement de partout, c'est un vrai avant-centre".