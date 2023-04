Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing reçoit La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Deux changements dans le onze sérésien ce week-end : Cachbach et Guillaume disparaissent de l'équipe de départ tandis que Bunchunkov et Kilota sont alignés d'entrée de jeu.

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck a effectué plusieurs changements par rapport à la dernière rencontre des Buffalos. Ngadeu n'est plus là puisqu'il est parti en Chine, Piatkowski est asbent et Hong débute sur le banc. Castro-Montes, Okumu et Odjidja sont titulaires. À noter la présence de Tissoudali sur le banc gantois.

RFC Seraing : Dietsch, Poaty, Tshibuabua, Mbow, Kilota, Bunchunkov, Lepoint, Sissoko, Sambu Mansoni, Vagner, Mouandilmadji

La Gantoise : Nardi, Samoise, Okumu, Torunarigha, Castro-Montes, Kums, De Sart, Odjidja, Fofana, Cuypers, Orban