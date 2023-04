Tarik Tissoudali a été trop gourmand : "C'est normal quand vous êtes absent depuis si longtemps"

Après huit mois d'absence, l'attaquant marocain a fait son grand retour ce week-end lors de la large victoire gantoise à Seraing (0-5).

Malgré le terrain difficile, Hein Vanhaezebrouck n'a pas hésité à laisser Tarik Tissoudali faire son retour. Le Marocain est monté en jeu vingt minutes avant le coup de sifflet et s'est procuré plusieurs belles occasions.

Il n'a pas marqué, mais n'aurait-il pas dû être plus altruiste ? "Il a oublié plusieurs fois de faire une passe à un autre joueur", a confié Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre. "Il aurait pu délivrer deux passes décisives, mais qu'aujourd'hui, on peut lire zéro goal et zéro assist. Mais bon, je ne peux pas lui en vouloir. Quand vous êtes absent depuis si longtemps, un but est toujours plus agréable qu'une passe décisive."