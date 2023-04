Jean-Sébastien Legros furax : "La corde a complètement lâché"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a sombré lors de la réception de La Gantoise (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Gift Orban ouvrait le score (18e) avant de doubler la mise en seconde période (52e) et de donner l’assist à Hugo Cuypers qui plantait le troisième but gantois (54e). Jordan Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e) tandis que Cuypers allait de son doublé et donnait au score des allures de forfait (78e), 0-5.

L'entraîneur du RFC Seraing était dépité à l'issue de la rencontre. "Je ne peux pas être fier de mes joueurs au vu de la prestation de ce week-end alors qu'on est sur la corde raide depuis des semaines voire des mois... Ces dernières semaines, on avait pourtant montré des choses intéressantes et un état d'esprit accrocheur et positif. Mais la corde a complètement lâché aujourd'hui", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre. "C'est dommage car plusieurs garçons ne méritaient pas ça. Ils ont été lâchés par certains qui ont fait preuve d'égoïsme et je ne supporte pas cela. J'essaie de rester calme, je suis profondément déçu. Et il y aura des conséquences", a conclu Legros.

Lanterne rouge avec 19 points au compteur, Seraing file vers la D1B. Si Eupen s'impose ce dimanche contre Anderlecht, les Métallos seront mathématiquement condamnés.