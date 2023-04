La Gantoise pense déjà à l'Union SG : "L'adversaire le plus difficile de notre championnat"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est promenée au RFC Seraing (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League. Les Buffalos ont conforté leur quatrième place au classement.

La Gantoise compte désormais provisoirement cinq points d'avance sur son grand rival, le Club de Bruges et peut penser au match au sommet contre l'Union Saint-Gilloise le week-end prochain.

"Ce sera un défi. Cette saison, nous avons toujours été impuissants face à l'Union. Je maintiens que c'est l'équipe la plus énergique et l'adversaire le plus difficile en D1A. Il s'agira d'un match européen de haut niveau, si l'on se réfère à la manière dont ils évoluent en Europa League. Nous devrons montrer le meilleur de nous-mêmes pour obtenir quelque chose contre cette équipe", a confié Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.