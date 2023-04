Orban et Cuypers donnent le tournis à Vanhaezebrouck : "J'ai rarement vécu cela"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est promenée au Pairay face au RFC Seraing (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Gift Orban ouvrait le score (18e) avant de doubler la mise en seconde période (52e) et de donner l’assist à Hugo Cuypers qui plantait le troisième but gantois (54e). Jordan Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e) tandis que Cuypers allait de son doublé et donnait au score des allures de forfait (78e), 0-5.

Les deux attaquants de Gand, Gift Orban et Hugo Cuypers, ont inscrit un doublé chacun à Seraing. Lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ils ont marqué 19 fois. "Est-ce que j'ai déjà connu une telle richesse offensive à La Gantoise ? A Anderlecht, oui, mais nous n'en parlons plus. J'ai rarement vécu cela. Et nous sommes toujours privés de Depoitre et de Lemajic pour cause de blessure. Nous ne pouvons pas ignorer que les transferts de Cuypers et d'Orban ont été deux affaires fantastiques", a confié Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

Les Buffalos possèdent-ils actuellement la meilleure attaque de D1A ? "Si l'on s'en tient aux chiffres, oui. Mais c'est difficile à dire. Si nous avions joué les matches précédents contre des adversaires plus forts, nos chiffres auraient été bien moins élevés aussi."