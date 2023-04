Tarik Tissoudali savoure son retour

Absent des terrains pendant huit mois, le Marocain a enfin retrouvé le chemin des terrains ce week-end. L'attaquant est monté au jeu lors de la large victoire de La Gantoise à Seraing (0-5).

Tarik Tissoudali était aux anges et ne pouvait pas le cacher. "Je suis extrêmement heureux d'être de retour. Pendant huit mois, j'ai travaillé très dur pour revenir le plus fort possible. Je suis reconnaissant. Je ne savais pas ce que cela faisait d'être éloigné des terrains aussi longtemps, car je n'avais jamais eu de blessure aussi grave auparavant. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant de pouvoir rejouer au football."

"Bien sûr, je ne suis pas encore à 100% au niveau des sensations. J'aurais pu marquer aujourd'hui, mais une fois que ce sera dedans, les buts s'enchaîneront", a confié le Marocain à l'issue de la rencontre.