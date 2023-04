Hugo Cuypers : "C'est très fort ce que nous avons fait ici"

Ce samedi soir, La Gantoise a infligé une correction au RFC Seraing (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Gift Orban ouvrait le score (18e) avant de doubler la mise en seconde période (52e) et de donner l’assist à Hugo Cuypers qui plantait le troisième but gantois (54e). Jordan Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e) tandis que Cuypers allait de son doublé et donnait au score des allures de forfait (78e), 0-5.

"C'est très fort ce que nous avons fait ici, sur un terrain difficile. C'est bien qu'il y ait eu autant de supporters. Beaucoup d'équipes ont déjà perdu des points ici, alors chapeau à toute l'équipe", a confié Hugo Cuypers à l'issue de la rencontre.

Le Gantois trône désormais à la première place du classement des buteurs. "C'est une belle récompense personnelle. J'espère être encore meilleur buteur à la fin du championnat".