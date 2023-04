Hein Vanhaezebrouck fier de ses joueurs : "Jouer de cette manière sur cette pelouse"

Ce samedi soir, La Gantoise a infligé une correction au RFC Seraing (0-5) lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Gift Orban ouvrait le score (18e) avant de doubler la mise en seconde période (52e) et de donner l’assist à Hugo Cuypers qui plantait le troisième but gantois (54e). Jordan Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e) tandis que Cuypers allait de son doublé et donnait au score des allures de forfait (78e), 0-5.

"On s'attendait à un match difficile contre un adversaire qui se bat toujours. Les grands clubs sont peut-être venus gagner ici au Pairay, mais le score était souvent serré. Vu les conditions climatiques de ces derniers jours, on savait que le terrain allait être très lourd. On prévoyait beaucoup de vent ce samedi, heureusement que ce ne fut pas le cas. Seraing était bien en place en première période et se battait sur chaque ballon même si on aurait dû marquer un deuxième but. Après la pause, c'était beaucoup plus facile et je suis content pour le doublé de Gift (Orban) et d'Hugo (Cuypers) ainsi que le but de Jason (Torunarigha)", a confié Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la partie.

"Après le match, je suis monté sur le terrain et j'ai pu voir des zones qui étaient complètement démolies. Je suis vraiment fier de ce que mes joueurs ont démontré sur cette pelouse. Jouer avec autant de précision et de qualité technique sur ce terrain, je suis vraiment content", a conclu le T1 des Buffalos.