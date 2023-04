Déjà résigné, Seraing se fait broyer par La Gantoise

Ce samedi soir, le RFC Seraing recevait La Gantoise lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing était dans l'obligation de s'imposer ce week-end pour conserver un infime espoir dans sa lutte pour le maintien. Mais, c'était un cador en pleine confiance qui se déplaçait au Pairay ce samedi soir.

C'est La Gantoise qui se procurait les premières occasions de la partie, mais l'équipe visiteuse se heurtait au dernier rempart sérésien. Après un tir à distance de Cuypers facilement capté (12e), Dietsch était à la parade avec un arrêt réflexe sur une frappe à bout portant de Castro-Montes (15e). Mais les Buffalos finissaient par ouvrir le score via ce diable de Gift Orban. Odjidja profitait d'un mauvais dégagement pour servir le Nigérian qui ajustait Dietsch (18e), 0-1.

La première réaction, et même occasion sérésienne, se déroulait à la demi-heure de jeu avec un joli coup-franc direct de Kilota qui passait juste au-dessus de la cage de Nardi (30e). Cuypers n'était pas loin de faire le break, mais Dietsch s'offrait une jolie envolée pour détourner le tir puissant du buteur gantois (32e). Le score ne bougeait pas avant la pause.

Les Métallos sombraient directement en début de seconde période. Les Buffalos profitaient d'une mauvaise remise en retrait de Sissoko pour doubler la mise. Orban récupérait le cuir et se jouait de Dietsch (52e), 0-2. Deux minutes plus tard, le buteur se muait en passeur et permettait ainsi à Cuypers de planter le troisième but gantois suite à un mauvais arrêt du portier adverse (54e), 0-3.Torunarigha aggravait le score peu après l'heure de jeu (62e), 0-4. Tout comme Orban, Cuypers décidait d'y aller de son doublé au Pairay. Bien servi par Vadis, il faisait mouche grâce à une jolie reprise de la tête (77e), 0-5. Lancé dans la profondeur, Tissoudali ne remportait pas son duel avec Dietsch (88e).

Déjà résigné, Seraing n'a pas fait le poids face à La Gantoise et se dirige à grands pas vers la D1B. Les Métallos sont à huit points longueurs de la quinzième place. Si Eupen s'impose demain contre Anderlecht, les Métallos seront mathématiquement condamnés à descendre en Challenger Pro League. De son côté, La Gantoise a conforté sa quatrième place avec 54 unités au compteur et compte provisoirement cinq points de plus que le Club de Bruges. À noter que Cuypers dépasse Janssen au classement des buteurs avec 18 réalisations et que Tissoudali a retrouvé le chemin de la compétition avec sa montée au jeu en deuxième période après huit mois d'absence.

RFC Seraing : Dietsch, Poaty, Tshibuabua, Mbow, Kilota, Bunchunkov (Lahssaini 46e), Lepoint, Sissoko (Cachbach 67e), Sambu Mansoni, Vagner (Mvoué 67e), Mouandilmadji (Ifoni 70e)

La Gantoise : Nardi, Samoise (Hauge 69e), Okumu, Torunarigha, Castro-Montes, Kums (Agbor 87e), De Sart (Hong 69e), Odjidja, Fofana (Fernandez-Pardo 87e), Cuypers, Orban (Tissoudali 69e)

Arbitre : Alexandre Boucaut

Avertissement : Orban (45e)

But : (Orban 18e et 52e), Cuypers (54e et 77e), Torunarigha (62e)