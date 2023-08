C'est devenu habituel, mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le souligner : Theo Leoni a une nouvelle fois été le meilleur joueur d'Anderlecht ce dimanche.

Et pour le jeune milieu de terrain, affronter le Sporting de Charleroi où il a passé quelques années était spécial. Alors marquer son tout premier but en équipe A contre son ancienne équipe avait bien évidemment une saveur particulière.

"Oui, pour moi et mon entourage, c'est un moment magique. Marquer contre Charleroi, bien sûr que c'est spécial. J'ai passé mes premières années dans ce club, il ne faut pas oublier d'où on vient. Ce match n'a pas été simple mais on le savait, on avait analysé les rencontres de Charleroi. On savait qu'on allait donner le maximum."

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Leoni est devenu le chouchou des supporters. "C'est un pur plaisir, c'est juste magnifique. Je ne peux que les remercier, faire le maximum. Et mon minimum, ce sera de toujours tout donner pour ce blason qui m'a tout donné. Pour eux, on doit juste continuer sur notre lancée".